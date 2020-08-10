Новичок «Ливерпуля» Цимикас заявил, что болел за клуб в детстве

Новичок «Ливерпуля», защитник Константинос Цимикас прокомментировал свой переход в английскую команду из «Олимпиакоса».



«Мой брат болеет за «Ливерпуль». Он подтолкнул меня к переходу в этот клуб. В детстве я тоже поддерживал «Ливерпуль». Вся моя семья очень счастлива, что трансфер состоялся. Думаю, мой брат всё ещё не верит, что я здесь. Теперь, увидев фотографии, он осознает, что я подписал контракт, и будет счастлив», — приводит слова Цимикаса пресс-служба «Ливерпуля».



Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых стал автором 5 забитых мячей и получил 4 жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из города Пирей действовал до лета 2022 года.

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Цимикаса из «Олимпиакоса»