Новичок «Ливерпуля» Цимикас заявил, что болел за клуб в детстве
Новичок «Ливерпуля», защитник Константинос Цимикас прокомментировал свой переход в английскую команду из «Олимпиакоса».
«Мой брат болеет за «Ливерпуль». Он подтолкнул меня к переходу в этот клуб. В детстве я тоже поддерживал «Ливерпуль». Вся моя семья очень счастлива, что трансфер состоялся. Думаю, мой брат всё ещё не верит, что я здесь. Теперь, увидев фотографии, он осознает, что я подписал контракт, и будет счастлив», — приводит слова Цимикаса пресс-служба «Ливерпуля».
Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых стал автором 5 забитых мячей и получил 4 жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом из города Пирей действовал до лета 2022 года.
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Цимикаса из «Олимпиакоса»
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