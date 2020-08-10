Алексей Грицаенко стал игроком «Тамбова»
Защитник Алексей Грицаенко стал игроком «Тамбова», сообщается на официальном сайте тамбовской команды. Соглашение 25-летнего футболиста с «Тамбовом» рассчитано на два сезона.
«С возвращением, Алексей!» — говорится в сообщении пресс-службы тамбовского клуба.
Ранее «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Грицаенко по обоюдному согласию сторон. Грицаенко выступал за «Тамбов» в сезоне-2019/2020 на правах аренды. Футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 и забил один мяч.
«Тамбов» набрал в 30 матчах 31 очко и занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», набравший в 30 матчах 72 очка.
«Краснодар» объявил об уходе защитника Алексея Грицаенко
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