Орлов: «Зенит» — флагман нашего футбола и по игре, и по поведению

Комментатор Геннадий Орлов высказался о петербургском «Зените».



«Пока рано о чём-то говорить, потому что идёт только первый тур. Но „Зенит“ — флагман нашего футбола, и никуда от этого не денешься. Флагман и по игре, и по поведению, и по всему прочему. Так и должно быть. За 16 дней „Зенит“ завоевал три титула. Ну это фантастика! У Семака фантастическое начало тренерской карьеры.



Вы не подскажете, что это за две команды играют в четвертьфинале Лиги чемпионов? Одна — »РБ Лейпциг", а вторая — «Лион». Они из какой группы? Все говорили, что у «Зенита» самая слабая группа. Помните этот расхожий штамп? Особенно он был распространён среди московских коллег. А «Лион» убил «Ювентус», Сарри после этого уволили", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».