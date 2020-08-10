Орлов: «Зенит» — флагман нашего футбола и по игре, и по поведению
Комментатор Геннадий Орлов высказался о петербургском «Зените».
«Пока рано о чём-то говорить, потому что идёт только первый тур. Но „Зенит“ — флагман нашего футбола, и никуда от этого не денешься. Флагман и по игре, и по поведению, и по всему прочему. Так и должно быть. За 16 дней „Зенит“ завоевал три титула. Ну это фантастика! У Семака фантастическое начало тренерской карьеры.
Вы не подскажете, что это за две команды играют в четвертьфинале Лиги чемпионов? Одна — »РБ Лейпциг", а вторая — «Лион». Они из какой группы? Все говорили, что у «Зенита» самая слабая группа. Помните этот расхожий штамп? Особенно он был распространён среди московских коллег. А «Лион» убил «Ювентус», Сарри после этого уволили", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 10 августа 2020
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