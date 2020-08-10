«Взрослый человек не умеет пользоваться телевизором». Уткин — о VAR на матче «Спартака»

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале высказался о разборе судейства и работы VAR на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Сочи» (2:2).



«Разобраться с помощью видео в произошедшем моменте – вообще-то не капец (в оригинальном тексте — более грубое слово. – Прим. «Чемпионата») какое сложное дело. Но не все могут. Как говаривал Карлсон, не всем же быть понятливыми. Удивительно другое. Сейчас мы ну вообще все знаем про эпизоды с пенальти в ворота «Спартака», но каждая последующая деталь не проясняет, а, наоборот, всё запутывает! И там тебе протокол, что можно говорить, что нельзя. И дискуссия тем не менее (я ж говорю, не всем быть понятливыми), но, будь я на месте Казарцева, так и не понял бы, что ему реально сообщал видеопомощник.



Ну правда, теперь интересно другое. Чёрт с ним, с пенальти! Теперь интереснее всего, а как у других людей, в Англии, в Испании, получается, что VAR им помогает и они с его помощью не запутываются, а разбираются. Почему в нашем исполнении это несложное устройство превращается в какую-то попытку врача в Древнем Китае установить состояние здоровья жены богдыхана — на которую никто не имеет права вообще смотреть, не то чтоб тити мять в медицинских целях, — по кромке платья? «Зенит» не умеет пользоваться трофеями. Ломает. Взрослый человек Еськов не умеет пользоваться телевизором. Может, и умеет, но не в состоянии внятно рассказать об увиденном. Казарцев в какой-то истерике семь раз произносит «проверим», но ничего не проверяет. Между прочим, это вы все сегодня этим пламенным кретинизмом довели Романа Широкова до нервного срыва, и он в любительском матче кинулся судью с ноги лежащего добивать. Ну а как это ещё можно объяснить?» — написал Уткин.

«Я не могу это не отменить». Запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»