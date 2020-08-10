Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: думал, Газизов придёт и снимет порчу со «Спартака», но нет

Орлов: думал, Газизов придёт и снимет порчу со «Спартака», но нет
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов высказался о скандалах, связанных с судейством матчей московского «Спартака».

«Бывает, у кого-то случается чёрная полоса. Сейчас она у «Спартака». Думал, Газизов придёт и снимет эту порчу, связанную с судейскими ошибками. Но нет. Какое-то невезение, что-то всё время происходит. А кому Фортуна улыбается? Конечно, сильнейшим. Но бывает пограничное состояние: может быть, может не быть. В футболе многое зависит от пустячка», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Шамиль Газизов летом был назначен на пост генерального директора «Спартака». До этого долгое время занимал аналогичную должность в «Уфе». Вслед за управленцем в московский клуб из стана уфимцев перешёл полузащитник Остон Урунов.

Орлов: пенальти в ворота «Спартака»? Давайте вспомним, как забивал Жиго
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020