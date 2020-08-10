Орлов: думал, Газизов придёт и снимет порчу со «Спартака», но нет

Комментатор Геннадий Орлов высказался о скандалах, связанных с судейством матчей московского «Спартака».



«Бывает, у кого-то случается чёрная полоса. Сейчас она у «Спартака». Думал, Газизов придёт и снимет эту порчу, связанную с судейскими ошибками. Но нет. Какое-то невезение, что-то всё время происходит. А кому Фортуна улыбается? Конечно, сильнейшим. Но бывает пограничное состояние: может быть, может не быть. В футболе многое зависит от пустячка», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».



Шамиль Газизов летом был назначен на пост генерального директора «Спартака». До этого долгое время занимал аналогичную должность в «Уфе». Вслед за управленцем в московский клуб из стана уфимцев перешёл полузащитник Остон Урунов.

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