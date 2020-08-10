В «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, как «Боруссия» вела переговоры по Джейдону Санчо

Стали известны подробности несостоявшейся сделки между «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией» по полузащитнику «шмелей» Джейдону Санчо.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», в английском клубе недовольн, как их немецкие коллеги вели переговоры. С самого начала «Боруссия» настаивала на агенте-посреднике и отказывалась общаться с «красными дьяволами» напрямую. Манкунианцы не восторге и от скорости переговоров.
При этом «Боруссия» сразу обозначила требования и в дальнейшем не отступала от них. Клуб был готов продать Санчо за € 120 млн и не собирался идти на уступки. В стане «шмелей» уверены, что игрок останется в команде ещё на год.
Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний вингер забил 20 мячей и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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