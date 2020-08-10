«Манчестер Сити» готов приобрести Кулибали за € 55 млн
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Il Matino.
По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Сообщается, что представители Кулибали уже приступили к переговорам с «Манчестер Сити». Английский клуб готов заплатить за защитника € 55 млн. Напомним, действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
Сообщалось об интересе к Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и других клубов.
Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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