«Манчестер Сити» готов приобрести Кулибали за € 55 млн

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Il Matino.



По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Сообщается, что представители Кулибали уже приступили к переговорам с «Манчестер Сити». Английский клуб готов заплатить за защитника € 55 млн. Напомним, действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.



Сообщалось об интересе к Кулибали со стороны «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Пари Сен-Жермен» и других клубов.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.