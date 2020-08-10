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«Интер» одолел «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Интер» одолел «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1/4 финала Лиги Европы «Интер» встречался с «Байером». Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу номинальных хозяев.

Нерадзурри вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару полузащитника Николы Бареллы. Спустя 6 минут преимущество итальянской команды удвоил нападающий Ромелу Лукаку. Счёт вновь не продержался неизменным долго — через 3 минуты хавбек Кай Хаверц сократил отставание немецкого коллектива. На 28-й минуте «Интер» мог вновь повести в два мяча, однако с помощью VAR пенальти в пользу миланцев был отменён.

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а в 1/16 финала в двухматчевом противостоянии — «Лудогорец» (2:0, 2:1). В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».

Лига Европы. 1/4 финала
10 августа 2020, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 1
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Барелла – 15'   2:0 Лукаку – 21'   2:1 Хаверц – 24'
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