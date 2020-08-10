«Интер» одолел «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы

В матче 1/4 финала Лиги Европы «Интер» встречался с «Байером». Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу номинальных хозяев.



Нерадзурри вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару полузащитника Николы Бареллы. Спустя 6 минут преимущество итальянской команды удвоил нападающий Ромелу Лукаку. Счёт вновь не продержался неизменным долго — через 3 минуты хавбек Кай Хаверц сократил отставание немецкого коллектива. На 28-й минуте «Интер» мог вновь повести в два мяча, однако с помощью VAR пенальти в пользу миланцев был отменён.



В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а в 1/16 финала в двухматчевом противостоянии — «Лудогорец» (2:0, 2:1). В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».