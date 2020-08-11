«Покажешь красную, я тебе втащу!» Участник матча рассказал, как Широков напал на судью

Блогер Виктор Кравченко, принявший участие в матче любительских команд «Ничего Обычного» и «Матч ТВ», в своём «инстаграме» поделился подробностями нападения экс-футболиста сборной России Романа Широкова на главного судью встречи.



«Отыграли мы 20 минут. Широков выходит один на один, чувак играет в мяч или не в мяч — я не знаю, спорный момент. Судья даёт дальше играть. Широков орёт «ты чё там, офигел (в видео более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»)?» и вот это всё, что он любит. Судья тянется за красной карточкой, подбегает Тихонов, отталкивает судью, убирает его в сторону, чтобы тот не дал карточку, потому что Широков в этот момент орёт: «Покажешь красную, я тебе втащу (в видео более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»)!». Судья показывает красную, и Широков со всей дури влетает в него, бьёт кулаком в челюсть или попадает в бровь куда-то, судья падает, и он ему ещё по животу ногой. Конец игры, конец всего. Я не знаю, но это уголовка какая-то. Это капец (в видео более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»), я такого не видел нигде – ни в ЛФЛ, ни во дворе. В Томске, наверное, в последний раз такое видел.



Самое стрёмное в этой ситуации – одно из, конечно же. Сложно выбрать самое стрёмное. Он подходит, этот чувак лежит. Только что ударил лежащего, проходит две минуты, Широков подходит к этому судье со словами: «Чё, допрыгался (в видео более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»)?» — сказал Кравченко.

Шнякин: поступок Широкова — кошмарный, парализующий эпизод. Мне стыдно