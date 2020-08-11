Семак: Газизов не шутит, говоря о перчатке «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы московского «Спартака» в нынешнем сезоне.



«Перчатка «Зениту» от Газизова – это шутка? Нет, он не шутит. «Спартаку» по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов.



Надо ли рассматривать «Зенит» – «Спартак» как войну? Это соперничество. Могу говорить только про команды, тренеров. После полуфинального матча присутствует полной уважение с обеих сторон. Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле. Что происходит дальше – не зона нашей ответственности», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».



Напомним, в 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» со счётом 2:2. Матч завершился судейским скандалом из-за назначения двух спорных пенальти в ворота красно-белых.