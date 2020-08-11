Семак: Дзюба и Азмун? Многие вещи, происходящие в команде, должны там и оставаться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о резонансном видео из раздевалки команды после чемпионского матча с «Рубином» в минувшем сезоне. Тогда нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун, празднуя успех, сымитировали половой акт.
«Многие вещи, которые происходят в команде, должны там и оставаться. Мы сейчас живём в такое время, когда каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Много болельщиков, которые следят через интернет. Всем интересно, что происходит в раздевалке и дома.
Есть святая святых, куда не всегда нужно подпускать людей с камерами. И поступок, и тот факт, что это появилось в интернете, не идёт плюсом к нашей команде, но ошибки бывают у всех», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».
- 11 августа 2020
-
01:20
-
00:54
-
00:52
-
00:48
-
00:44
-
00:43
-
00:39
-
00:35
- 10 августа 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:37
-
23:16
-
23:16
-
22:59
-
22:54
-
22:30
-
22:29
-
22:13
-
22:04
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:36
-
21:22
-
21:17
-
21:07
-
20:59
-
20:58
-
20:47
-
20:44
-
20:37
-
20:31
-
20:18
-
20:17
Партнерский контент