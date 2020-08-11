Семак: Дзюба и Азмун? Многие вещи, происходящие в команде, должны там и оставаться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о резонансном видео из раздевалки команды после чемпионского матча с «Рубином» в минувшем сезоне. Тогда нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун, празднуя успех, сымитировали половой акт.



«Многие вещи, которые происходят в команде, должны там и оставаться. Мы сейчас живём в такое время, когда каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Много болельщиков, которые следят через интернет. Всем интересно, что происходит в раздевалке и дома.



Есть святая святых, куда не всегда нужно подпускать людей с камерами. И поступок, и тот факт, что это появилось в интернете, не идёт плюсом к нашей команде, но ошибки бывают у всех», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».