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Семак: Дзюба и Азмун? Многие вещи, происходящие в команде, должны там и оставаться

Семак: Дзюба и Азмун? Многие вещи, происходящие в команде, должны там и оставаться
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о резонансном видео из раздевалки команды после чемпионского матча с «Рубином» в минувшем сезоне. Тогда нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун, празднуя успех, сымитировали половой акт.

«Многие вещи, которые происходят в команде, должны там и оставаться. Мы сейчас живём в такое время, когда каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде. Много болельщиков, которые следят через интернет. Всем интересно, что происходит в раздевалке и дома.

Есть святая святых, куда не всегда нужно подпускать людей с камерами. И поступок, и тот факт, что это появилось в интернете, не идёт плюсом к нашей команде, но ошибки бывают у всех», — сказал Семак в эфире канала «Россия 24».

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