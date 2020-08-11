Кроос назвал лучшего тренера в его карьере. Это не Зидан

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос назвал лучшего тренера, с которым ему приходилось работать.
«Конечно, у меня было много тренеров высшего уровня. Год с Хосепом Гвардиолой был исключительным, и он продвинул меня намного дальше. Годы, проведенные здесь с Зинедином Зиданом, были самыми успешными. Но если я должен назвать лучшего тренера, это Юпп Хайнкес. Он помог мне закрепиться в «Байере», помог окончательно закрепиться в Баварии, благодаря ему я стал первоклассным игроком», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.
«Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры. «Сливочные» набрали 86 очков и перед последним туром опережают «Барселону» на 7 очков.
В текущем сезоне испанского чемпионата Кроос провёл 35 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
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