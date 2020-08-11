Определена символическая сборная преобразившихся после возобновления сезона игроков

Популярный статистический портал Whoscored обнародовал в «Твиттере» символическую сборную из игроков 5 лучших европейских чемпионатов, преобразившихся после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Место в воротах занял голкипер «Фрайбурга» Александр Шволов.

По краям обороны расположились ещё два представителя Бундеслиги – Ридле Баку из «Майнца» и Марко Фридль из «Вердера». В центре защиты оказались – Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд») и Глейсон Бремер («Торино»).

В тройке полузащитников оказались сразу два игрока «Милана» — Франк Кессье и Хакан Чалханоглу. Компанию им составил хавбек «Баварии» Леон Горецка.

На острие атаки расположился форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс, а по краям – его одноклубник Стюарт Армстронг и единственный представитель чемпионата Испании Энис Бардхи из «Леванте».

Игроком с наиболее выросшим средним рейтингом оказался Леон Горецка. Прирост его рейтинга составил +0,83.