Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» вышел в полуфинал европейского турнира впервые с 2010 года, когда выиграл ЛЧ

«Интер» вышел в полуфинал европейского турнира впервые с 2010 года, когда выиграл ЛЧ
Футбол / Лига Европы 0

Миланский «Интер» в матче 1/4 финала Лиги Европы на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) обыграл леверкузенский «Байер» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал турнира, прервав неудачную серию в клубной истории, сообщает Opta в «Твиттере».

Как утверждает источник, «Интер» оказался в полуфинале европейского турнира впервые с сезона-2009/2010, когда «нерадзурри» выиграли Лигу чемпионов под руководством Жозе Моуринью, ныне возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а в 1/16 финала в двухматчевом противостоянии — «Лудогорец» (2:0, 2:1). В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».

Антонио Конте: «Интер» хочет добиться максимума в Лиге Европы и пройти весь путь
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020