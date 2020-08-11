«Интер» вышел в полуфинал европейского турнира впервые с 2010 года, когда выиграл ЛЧ

Миланский «Интер» в матче 1/4 финала Лиги Европы на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (Германия) обыграл леверкузенский «Байер» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал турнира, прервав неудачную серию в клубной истории, сообщает Opta в «Твиттере».

Как утверждает источник, «Интер» оказался в полуфинале европейского турнира впервые с сезона-2009/2010, когда «нерадзурри» выиграли Лигу чемпионов под руководством Жозе Моуринью, ныне возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур».

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а в 1/16 финала в двухматчевом противостоянии — «Лудогорец» (2:0, 2:1). В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».