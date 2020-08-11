Широков: по итогам вчерашнего инцидента хотел бы выразить искренние извинения

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков извинился за нападение на арбитра во время матча любительских команд.
«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.
Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде «Матч ТВ» и зрителями", — написал Широков в "Инстаграме".
Напомним, в ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У судьи в итоге был подбит глаз и рассечена бровь.
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