Широков: по итогам вчерашнего инцидента хотел бы выразить искренние извинения

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков извинился за нападение на арбитра во время матча любительских команд.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нём хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

Надеюсь, Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнёрами по команде «Матч ТВ» и зрителями", — написал Широков в "Инстаграме".

Напомним, в ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У судьи в итоге был подбит глаз и рассечена бровь.