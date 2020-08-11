Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Барелла: «Интер» посрамил критиков, которые сомневались в сплочённости нашего коллектива

Барелла: «Интер» посрамил критиков, которые сомневались в сплочённости нашего коллектива
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал итоги матча 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (2:1).

«Сегодня мы посрамили критиков, которые сомневались в сплочённости нашего коллектива. Да, должны были решать исход матча задолго до финального свистка, но „Байер“ тоже играл здорово. Было непросто, но когда нужно пахать в поте лица, то мы делаем это все вместе», — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.

Нерадзурри вышли вперёд на 15-й минуте благодаря точному удару Николы Бареллы. Спустя 6 минут преимущество итальянской команды удвоил нападающий Ромелу Лукаку. Счёт вновь не продержался неизменным долго — через 3 минуты хавбек Кай Хаверц сократил отставание немецкого коллектива. На 28-й минуте «Интер» мог вновь повести в два мяча, однако с помощью VAR пенальти в пользу миланцев был отменён.

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а в 1/16 финала в двухматчевом противостоянии — «Лудогорец» (2:0, 2:1). В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».

«Интер» одолел «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020