Барелла: «Интер» посрамил критиков, которые сомневались в сплочённости нашего коллектива

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал итоги матча 1/4 финала Лиги Европы с «Байером» (2:1).
«Сегодня мы посрамили критиков, которые сомневались в сплочённости нашего коллектива. Да, должны были решать исход матча задолго до финального свистка, но „Байер“ тоже играл здорово. Было непросто, но когда нужно пахать в поте лица, то мы делаем это все вместе», — цитирует полузащитника официальный сайт УЕФА.
Нерадзурри вышли вперёд на 15-й минуте благодаря точному удару Николы Бареллы. Спустя 6 минут преимущество итальянской команды удвоил нападающий Ромелу Лукаку. Счёт вновь не продержался неизменным долго — через 3 минуты хавбек Кай Хаверц сократил отставание немецкого коллектива. На 28-й минуте «Интер» мог вновь повести в два мяча, однако с помощью VAR пенальти в пользу миланцев был отменён.
В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а в 1/16 финала в двухматчевом противостоянии — «Лудогорец» (2:0, 2:1). В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».
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