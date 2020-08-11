Сульшер: мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 1/4 финала Лиги Европы с «Копенгагеном» (1:0).



«В этом сезоне мы оказались в полуфинале уже в третий раз. Мы добрались до этой стадии во всех турнирах, в которых участвовали. Сегодня отличный матч провёл вратарь «Копенгагена». Кроме того, мы дважды попали в штангу.



Полуфинал? Это в любом случае будет великолепная встреча. Мы располагаем полной информацией о „Вулверхэмптоне“, „Севилья“ тоже впечатляет. Мы достигли третьего в сезоне полуфинала и теперь хотим выйти в финал», — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.



Единственный гол в матче «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» был забит на 95-й минуте. В дополнительное время главный арбитр Клеман Турпен назначил пенальти в ворота датского клуба, который успешно реализовал полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш.



«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/2 финала Лиги Европы, где встретится с победителем противостояния «Вулверхэмптон» — «Севилья». «Копенгаген» завершил выступление в турнире.

«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал ЛЕ, обыграв «Копенгаген» в дополнительное время