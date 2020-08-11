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Клопп: «Ливерпуль» следил за Цимикасом долгое время. Я очень доволен

Клопп: «Ливерпуль» следил за Цимикасом долгое время. Я очень доволен
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал первый летний трансфер клуба. В команду перешёл защитник Константинос Цимикас из «Олимпиакоса».

«Мы следили за Костасом долгое время и очень рады, что он к нам присоединился. Это прекрасные новости. Он отличный игрок с менталитетом победителя и готовностью к конкуренции, и мне это нравится. Нашей команде это подходит идеально.

Цимикас ещё в юности показал, что способен хорошо выступать в другой стране. Он стал важной частью успехов «Олимпиакоса» в этом сезоне. Костас по личному опыту знает, что нужно для борьбы и побед на домашней арене и в Лиге чемпионов. Он амбициозен – как и мы. В последние несколько сезонов Цимикас сталкивался с очень трудными оппонентами и здорово проявил себя. Я очень доволен», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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