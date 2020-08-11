Б. Ротенберг: благодарен Кокорину. Финансово тягаться со «Спартаком» я даже не пытался

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о решении нападающего Александра Кокорина отказаться от контракта с клубом и продолжить карьеру в московском «Спартаке».



«У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная. Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучше для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твоё решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.



Не смог финансово тягаться со «Спартаком»? А я даже и не пытался это делать. У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте всё равно второстепенны, я считаю», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

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