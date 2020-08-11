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Экс-наставник «Сент-Этьена» Гассе возглавил «Бордо»

Экс-наставник «Сент-Этьена» Гассе возглавил «Бордо»
Футбол / Франция 0

Жан-Луи Гассе назначен главным тренером «Бордо», сообщает официальный сайт французского клуба.

Гассе сменил на этом посту португальского специалиста Паулу Соузу, который работал в «Бордо» с апреля 2019 года.

Жан-Луи ранее работал ассистентом главного тренера Лорана Блана в «Бордо», «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции. Два года (с 2017 по 2019) Гассе руководил «Сент-Этьеном».

«Бордо» также объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего игрока сборной Франции Алена Роша. Он начинал свою карьеру футболиста в этом клубе и объявил о её завершении также в «Бордо».

В минувшем сезоне чемпионата Франции, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Бордо» занял 12-е место. Чемпионом Лиги 1 стал «ПСЖ».

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