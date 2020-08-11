Черчесов опубликовал пост к 4-й годовщине работы со сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал пост в "Инстаграме", посвящённый четвёртой годовщине работы со сборной.



«Четыре года в сборной России. Перенос Евро на 2021 год трансформировал четырёхлетний цикл работы нашего тренерского штаба в сборной России в пятилетку. Идём дальше!» — написал Черчесов.



Летом 2016 года сборная России неудачно выступила на Евро во Франции: всего одно очко в трёх встречах и вылет на стадии группового турнира. Сразу после матча с Уэльсом (0:3) наставник сборной Леонид Слуцкий покинул свой пост.



11 августа 2016 года, ровно четыре года назад, вновь команду возглавил Станислав Черчесов. С ним сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира—2018, а также пробилась в групповой этап Евро-2020.

Специалист также работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре» и польской «Легии».