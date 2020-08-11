Футболистка сборной США: проголосовала бы за Рапино на президентских выборах прямо сейчас

Футболистка «Манчестер Сити» Сэм Мьюис поделилась отношением к Меган Рапино, с которой она хорошо знакома по сборной США.
«Я бы проголосовала за Рапино на президентских выборах прямо сейчас, если бы была такая возможность. Я очень её поддерживаю, и для меня было большой честью быть с ней в одной команде. На поле Меган – особенный игрок. Других таких нет, она потрясающе вела за собой сборную на чемпионате мира в 2019 году. Но за пределами поля, что во многом даже важнее, она стоит за то, во что верит, и не боится потерять поклонников из-за своей честности.
Меган – одна из самых честных и трудолюбивых людей. За то время, что я находилась рядом с ней, она очень выросла. Думаю, она взяла на себя такую роль, потому что знает, что её голос услышат, и чувствует ответственность», — цитирует Мьюис Sky Sports.
- 11 августа 2020
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