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«Наполи» предложит ЦСКА € 20 млн за Николу Влашича

«Наполи» предложит ЦСКА € 20 млн за Николу Влашича
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии, где в его услугах заинтересован «Наполи».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы уже вступили в переговоры с представителями 22-летнего футболиста. Также клуб готовится сделать «армейцам» предложение по игроку в размере € 20 млн без учёта бонусов. Ранее сообщалось, что ЦСКА оценивает Николу именно в эту сумму. Отмечается, что «армейцы» готовы расстаться с игроком.

Ранее появилась информация, что «Наполи» предложили купить Влашича за € 15 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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