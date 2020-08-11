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Мостовой: судьям надо было набраться мужества и извиниться перед болельщиками «Спартака»

Мостовой: судьям надо было набраться мужества и извиниться перед болельщиками «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о спорном эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи».

«Разговор судей даже печатать не надо было. Всем понятно, что пенальти не было. VAR в таких случаях тоже не нужен. Если только для того, чтобы убедиться в отсутствии пенальти. Но это происходит не только со «Спартаком».

Сейчас все успокоятся и сделают выводы. Судей надо наказывать и штрафовать. Они влияют на игру. Отстранить их пожизненно? Это слишком громко. Они живые люди, которые могут ошибиться. Конечно, судьям надо было набраться мужества и извиниться перед болельщиками «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Я не могу это не отменить». Запись переговоров судей перед пенальти в ворота «Спартака»
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