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«Ювентус» подписал 16-летнего нападающего из Бельгии

«Ювентус» подписал 16-летнего нападающего из Бельгии
Футбол / Италия 0

16-летний нападающий Самуэль Мбангула подписал контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, молодой форвард подписал трёхлетнее соглашение. Игрок 2004 года рождения покинул «Андерлехт» и улетел в Италию. Игрок выступает на позиции левого нападающего.

8 августа «Ювентус» объявил об увольнении Маурицио Сарри. В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Лион», однако, несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов по правилу гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

Место Сарри занял экс-игрок туринского клуба Андреа Пирло. В составе «Ювентуса» Пирло — чемпион Италии (сезоны 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), обладатель Кубка (сезон-2014/2015) и Суперкубка страны (2012, 2013).

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