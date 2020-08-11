Тихонов объяснил своё поведение в моменте с нападением Широкова на судью

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов рассказал, что произошло в моменте вчерашнего матча, когда его партнёр по любительской команде «Матч ТВ» Роман Широков напал на судью.



«Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. Просто прошёл бы момент и прошёл. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось. Думаю, если бы судья не показал жёлтую… Да, бывают определённые моменты, когда кто-то говорит, люди отвечают и реагируют, но опытные судьи такое мимо ушей пропускают. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Вот такой был диалог. Было видно, что ситуация накалена… Слово за слово. А к арбитру вопросов нет. Он действовал по букве закона.



Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было. Это всё случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но, когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью. Если Роман изначально бы пошёл на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдёт подобный инцидент», — цитирует Тихонова «Р-Спорт».

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