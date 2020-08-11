Широков отстранён от эфиров на канале «Матч ТВ»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что бывший нападающий сборной России Роман Широков, который является футбольным экспертом на телевидении, отстранён от эфиров после нападения на арбитра во время матча любительских команд.



«Накануне вечером руководитель программы „Все на Матч“ Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. Пострадавшему арбитру ещё раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры.



И уже сегодня Роман Широков отстранён от всех эфиров на канале", — написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, в ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У судьи в итоге был подбит глаз и рассечена бровь.