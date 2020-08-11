Шунин: Фомин отлично вписался в команду, будет расти в «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о новичке команды Данииле Фомине, а также прокомментировал возвращение в строй травмированных игроков.
«Считаю, стопроцентную форму мы ещё не набрали, но потихоньку подходим к оптимальному состоянию. Тем более две недели были непростыми – двухразовые тренировки и хорошая нагрузка.
Вернулись три наших игрока – Шиманьски, Каборе и Паршивлюк. Конечно, в матче с «Уралом» они нам очень помогли.
Даня Фомин отлично вписался в команду. Скромный молодой парень, мы с ним общаемся. Его признали лучшим игроком матча, по тренировкам — никаких вопросов нет. Фомин старается: видно, что есть хороший потенциал, будет расти в «Динамо». Круто, что он пришёл в команду", — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 августа 2020
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