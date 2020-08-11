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Деспотович: Дзюба реально лучший в РПЛ. Тут без вариантов

Деспотович: Дзюба реально лучший в РПЛ. Тут без вариантов
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал об отношении к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Артёма Дзюбу многие признали лучшим игроком прошедшего сезона. По-моему, он реально лучший – тут без вариантов. Дзюба определяет игру «Зенита». Даже если у команды что-то не получается, стоит нагрузить мяч на него, и он что-то сделает: забьёт или отдаст голевую передачу, протолкнёт, сделает скидку. Как игрок, Дзюба мне очень нравится.

Думаю, «Зенит» с ним будет ещё пару лет доминировать в РПЛ. У них хорошая команда, состав только усиливается. Через пару лет, когда лидеры команды будут на сходе, возможно, что-то и поменяется. Но пока «Зенит» так и будет выступать с большим отрывом», — приводит слова Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

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