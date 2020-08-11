«Ротор» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 11 августа, состоится матч «Ротор» – «Зенит». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Помогать ему будут ассистенты Николай Ерёмин и Илья Елеференко (все – Москва). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).
Напомним, «Ротор» по итогам минувшего сезона занял первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и вернулся в элитный дивизион. «Зенит» в свою очередь финишировал первым в Премьер-Лиге и стал чемпионом во второй раз подряд. Также сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок страны.
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