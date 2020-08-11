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«Сочи» объявил о подписании контракта с Жоаозиньо

«Сочи» объявил о подписании контракта с Жоаозиньо
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Жоаозиньо стал игроком «Сочи». Игрок будет выступать за команду под 22-м номером, сообщает официальный аккаунт клуба в "Твиттере".

Ранее бразилец пытался вернуться в «Краснодар», однако клуб и игрок не договорились об условиях соглашения.

Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо». Бело-голубых 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (1 — с пенальти), отдал 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.

«Краснодар» по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России занял третье место в турнирной таблице и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. «Динамо» финишировало шестым и попало в отбор Лиги Европы благодаря победе в Кубке России «Зенита», также ставшего чемпионом. «Сочи» занял 12-е место.

Жоаозиньо не вернётся в «Краснодар». Клуб и игрок не смогли договориться
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