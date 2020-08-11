Форвард «Торпедо» Сергеев перейдёт в «Крылья», вместо него возьмут Калмыкова из «Тамбова»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Тамбова» Амур Калмыков близок к переходу в «Торпедо». В московском клубе он станет заменой форварду Ивану Сергееву, который перейдёт в «Крылья Советов» за 15 млн рублей.

В минувшем сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, Сергеев провёл в составе «автозаводцев» 27 матчей, в которых забил 14 голов (1 — с пенальти). В сезоне-2020/2021 футболист вышел на поле дважды и не отличился результативными действиями.

В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий «Тамбова» Амур Калмыков провёл три матча, в которых ему не удалось отличиться результативными действиями. Форвард присоединился к тамбовской команде в ходе сезона, перейдя из «Армавира».