Клуб третьего мексиканского дивизиона объявил о переходе Криштиану Роналду

Мексиканский клуб «Тласкала» в шутку объявил о переходе португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Криштиану, ты наш командир, видишь, как шикарно ты смотришься в нашей форме? Ребята, попросите „Ювентус“ ответить на наш звонок», — говорится в «твиттере» «Тласкалы», которая выступает в третьем дивизионе.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В завершившемся сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.