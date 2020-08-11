«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что московский клуб поддержал требования ветеранов красно-белых о пожизненном отстранении от работы Леонида Калошина, ответственного за внедрение VAR в России, а также арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, которые работали на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«Мы поддерживаем требования наших ветеранов», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии были назначены два спорных пенальти, второй из которых — в концовке. Накануне, 10 августа, Казарцев заявил, что не считает назначение решающего одиннадцатиметрового удара грубой ошибкой, а Еськов признался, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.