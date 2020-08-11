«Торпедо» раскрыло бюджет на сезон-2020/2021

«Торпедо» на официальном сайте опубликовало клубный бюджет, утверждённый советом директоров 29 июня.



«Торпедо» намерено представлять вашему вниманию открытый подробный отчёт по исполнению клубного бюджета два раза в год — в середине и конце сезона, где мы детально покажем все полученные клубом доходы и совершённые расходные операции», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Планируемые доходы и расходы клуба в сезоне-2020/2021 составляют 315,2 млн рублей. Доходы составляют: акционеры (167,6 млн), спонсоры (136,4 млн), доходы от деятельности клуба (7,5 млн) и дебиторская задолженность (3,7 млн).



В расходы внесены: выплаты работникам (141,6 млн); налоги, сборы, платежи (36,3 млн); расходы на участие в официальных соревнованиях (57,7 млн); расходы по содержанию команды (31,6 млн); расходы на содержание ДЮСШ (24,3 млн) и другие траты.