И. Федотов: при Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о будущем арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, которые работали на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«При Кашшаи Казарцев судить не будет, а так он может заканчивать карьеру. Если его не реабилитируют до зимы – это конец. Он не молодой, не судья FIFA, он просто никому не нужен.

Кашшаи должен оставить одного из них. И у Еськова, и у Казарцева есть лицензия VAR, оба могут работать в поле, но убирать Еськова не будут – он судья FIFA. РФС не пойдёт на потерю места в FIFA, так что Казарцева уберут – он даже в ФНЛ судить не будет, да ещё и с таким клеймом", — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии были назначены два спорных пенальти, второй из которых — в концовке. Накануне, 10 августа, Казарцев заявил, что не считает назначение решающего одиннадцатиметрового удара грубой ошибкой, а Еськов признался, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.