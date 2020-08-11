«Рубин» — «Локомотив»: составы команд на матч чемпионата России

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 11 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Игорь Коновалов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Иван Коновалов, Бегич, Тарасов, Подберёзкин, Могилевец, Макаров, Давиташвили, Деспотович.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Кверквелия, Лысцов, Сильянов, Куликов, Магкеев, Иосифов, Агеев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери – Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
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