Голы Дзюбы и Дриусси принесли «Зениту» победу в матче с «Ротором»

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 21-й минуте встречи нападающий Артём Дзюба открыл счёт, забив после передачи форварда Себастьяна Дриусси. Во втором тайме, на 79-й минуте, Дриусси удвоил преимущество петербургской команды.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В бригаду вошли ассистенты Николай Ерёмин и Илья Елеференко (все – Москва). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).



Петербургский «Зенит» стал чемпионом России сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в ФНЛ завершился досрочно. «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.