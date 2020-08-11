Голы Дзюбы и Дриусси принесли «Зениту» победу в матче с «Ротором»
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 21-й минуте встречи нападающий Артём Дзюба открыл счёт, забив после передачи форварда Себастьяна Дриусси. Во втором тайме, на 79-й минуте, Дриусси удвоил преимущество петербургской команды.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. В бригаду вошли ассистенты Николай Ерёмин и Илья Елеференко (все – Москва). Резервный рефери – Евгений Кукуляк (Калуга).
Петербургский «Зенит» стал чемпионом России сезона-2019/2020. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в ФНЛ завершился досрочно. «Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ.
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