Лионель Месси тренировался с повязкой на ноге перед матчем с «Баварией»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» тренировался с повязкой на ноге.

По данным Sport.es, повязка наложена в мерах предосторожности. Форвард точно сыграет с «Баварией». Напомним, Месси получил повреждение в ответном матче 1/8 финала с «Наполи» (3:1) в результате удара по ноге со стороны защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» каталонского клуба.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа в португальском городе Лиссабоне на стадионе «Да Луш».

В нынешнем сезоне 33-летний Месси принял участие в семи матчах Лиги чемпионов, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.