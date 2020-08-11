Лионель Месси тренировался с повязкой на ноге перед матчем с «Баварией»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» тренировался с повязкой на ноге.
По данным Sport.es, повязка наложена в мерах предосторожности. Форвард точно сыграет с «Баварией». Напомним, Месси получил повреждение в ответном матче 1/8 финала с «Наполи» (3:1) в результате удара по ноге со стороны защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.
Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» каталонского клуба.
Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа в португальском городе Лиссабоне на стадионе «Да Луш».
В нынешнем сезоне 33-летний Месси принял участие в семи матчах Лиги чемпионов, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Маттеус: Месси предстоит сыграть против лучшего игрока в мире
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