Семак: «Ротор» смотрелся достойно, нам пришлось непросто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче 1-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).
«Тяжёлая игра. В первом тайме смотрелись получше, во втором нам не удавалось хорошо контролировать мяч, но после второго гола стало полегче. Поздравляю болельщиков с удачным началом нового сезона.
Дриусси в команде, он заявлен на сезон. Что будет дальше, никто не знает. Сыграл ли ему на руку новый лимит? Новый лимит никому на руку не сыграл глобально, хотя при 8 иностранцах Себа стал твёрдым игроком основы, это правда.
Понравился дебют Кругового, сыграл без ошибок. Дебют отличный.
Малкома и Дриусси заменил в том числе из-за жаркой погоды. Плюс у нас плотный график. Стараемся делать ротацию состава. Впереди много матчей.
Не могу сказать, когда Лунёв приступит к тренировкам в общей группе. До этого еще много времени.
По Ловрену рано делать выводы относительно того, как он заменил Ивановича. Давайте подождём хотя бы еще несколько матчей.
По «Ротору» вижу, что желание у них запредельное. Смотрелись достойно, нам пришлось непросто, у них отличная команда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 11 августа 2020
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