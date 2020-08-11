Семак: «Ротор» смотрелся достойно, нам пришлось непросто

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче 1-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0).



«Тяжёлая игра. В первом тайме смотрелись получше, во втором нам не удавалось хорошо контролировать мяч, но после второго гола стало полегче. Поздравляю болельщиков с удачным началом нового сезона.



Дриусси в команде, он заявлен на сезон. Что будет дальше, никто не знает. Сыграл ли ему на руку новый лимит? Новый лимит никому на руку не сыграл глобально, хотя при 8 иностранцах Себа стал твёрдым игроком основы, это правда.



Понравился дебют Кругового, сыграл без ошибок. Дебют отличный.



Малкома и Дриусси заменил в том числе из-за жаркой погоды. Плюс у нас плотный график. Стараемся делать ротацию состава. Впереди много матчей.



Не могу сказать, когда Лунёв приступит к тренировкам в общей группе. До этого еще много времени.



По Ловрену рано делать выводы относительно того, как он заменил Ивановича. Давайте подождём хотя бы еще несколько матчей.



По «Ротору» вижу, что желание у них запредельное. Смотрелись достойно, нам пришлось непросто, у них отличная команда», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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