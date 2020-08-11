Хёйбьерг стал игроком «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Пьера-Эмиля Хёйбьерга.
Контракт 25-летнего датского футболиста с английским клубом рассчитан на пять сезонов. Хёйбьерг будет выступать за «шпор» под 5-м игровым номером.
Сообщалось, что в услугах полузащитника были заинтересованы также два других клуба английской Премьер-лиги — лондонский «Арсенал» и «Эвертон».
25-летний Хёйбьерг выступал за «Саутгемптон» с лета 2016 года. Полузащитник защищал цвета мюнхенской «Баварии», «Шальке-04», «Аугсбурга» и «Баварии-2». В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Пьер-Эмиль отдал одну результативную передачу в 33 встречах.
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