Хёйбьерг стал игроком «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Саутгемптона» Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Контракт 25-летнего датского футболиста с английским клубом рассчитан на пять сезонов. Хёйбьерг будет выступать за «шпор» под 5-м игровым номером.

Сообщалось, что в услугах полузащитника были заинтересованы также два других клуба английской Премьер-лиги — лондонский «Арсенал» и «Эвертон».

25-летний Хёйбьерг выступал за «Саутгемптон» с лета 2016 года. Полузащитник защищал цвета мюнхенской «Баварии», «Шальке-04», «Аугсбурга» и «Баварии-2». В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Пьер-Эмиль отдал одну результативную передачу в 33 встречах.