Квиз Баттл по Лиге чемпионов «Я в этом шарю». Выиграй крутые призы!

Лига чемпионов вернулась с карантина. В этот раз она пройдёт в самой необычной редакции за всю историю турнира. В течение двух недель через череду матчей плей-офф Лиги чемпионов приведёт нас к финалу. Мы решили сделать это время для тебя ещё интереснее и анонсируем специальный Квиз Баттл. Докажи, что ты шаришь в Лиге чемпионов, и выиграй крутые призы от PUMA RUSSIA.



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Расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов выглядит следующим образом:



12 августа

«Аталанта» (Италия) — «ПСЖ» (Франция)



13 августа

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)



14 августа

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия)



15 августа

«Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция).