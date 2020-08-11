Федун — об объяснениях арбитров по их работе в матче с «Сочи»: абсолютно не удовлетворён
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не удовлетворён объяснениями арбитров об их работе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
«Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — приводит слова Федуна ТАСС.
Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча московская команда выигрывала со счётом 2:0. Футболисты сочинской команды Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали. Позже Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавший на матче «Спартак» — «Сочи» в качестве ассистента видеопомощника рефери, выступили с разъяснениями своей работы.
- 11 августа 2020
-
22:37
-
22:28
-
22:24
-
22:03
-
21:57
-
21:35
-
21:28
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:02
-
19:00
-
18:45
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:27
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:55
-
17:35
-
17:30
Партнерский контент