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Федун — об объяснениях арбитров по их работе в матче с «Сочи»: абсолютно не удовлетворён

Федун — об объяснениях арбитров по их работе в матче с «Сочи»: абсолютно не удовлетворён
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не удовлетворён объяснениями арбитров об их работе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — приводит слова Федуна ТАСС.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча московская команда выигрывала со счётом 2:0. Футболисты сочинской команды Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали. Позже Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавший на матче «Спартак» — «Сочи» в качестве ассистента видеопомощника рефери, выступили с разъяснениями своей работы.

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