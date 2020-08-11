Федун — об объяснениях арбитров по их работе в матче с «Сочи»: абсолютно не удовлетворён

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не удовлетворён объяснениями арбитров об их работе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).



«Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики», — приводит слова Федуна ТАСС.



Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча московская команда выигрывала со счётом 2:0. Футболисты сочинской команды Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали. Позже Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавший на матче «Спартак» — «Сочи» в качестве ассистента видеопомощника рефери, выступили с разъяснениями своей работы.