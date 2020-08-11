Златан Ибрагимович выполнил удар через себя, находясь по пояс в воде
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выполнил удар через себя, находясь по пояс в воде.
«Боже, храни королеву», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме», прикрепив видео удара.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». В завершившемся сезоне 38-летний форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (два — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с итальянским клубом действует до 31 августа 2020 года.
«Милан» финишировал на шестом месте в Серии А и завоевал путёвку в Лигу Европы сезона-2020/2021.
«Лев на суше, акула в море». Ибрагимович опубликовал видео прыжка в воду с шикарной яхты
- 11 августа 2020
-
22:37
-
22:28
-
22:24
-
22:03
-
21:57
-
21:35
-
21:28
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:02
-
19:00
-
18:45
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:27
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:55
-
17:35
-
17:30
Партнерский контент