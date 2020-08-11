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Златан Ибрагимович выполнил удар через себя, находясь по пояс в воде

Златан Ибрагимович выполнил удар через себя, находясь по пояс в воде
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выполнил удар через себя, находясь по пояс в воде.

«Боже, храни королеву», — написал Ибрагимович на своей странице в «Инстаграме», прикрепив видео удара.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». В завершившемся сезоне 38-летний форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (два — с пенальти), отдал пять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с итальянским клубом действует до 31 августа 2020 года.

«Милан» финишировал на шестом месте в Серии А и завоевал путёвку в Лигу Европы сезона-2020/2021.

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