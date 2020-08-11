Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил австрийский «Хорн», сообщает пресс-служба на странице клуба в «Инстаграме». Тренировать команду в ближайшее время будут помощники Бородюка — Геннадий Петров и Сергей Пацай.

«Мы тепло приветствуем нашу новую команду тренеров и желаем им удачно провести время в «Хорне», — говорится в сообщении пресс-службы австрийского клуба.

Бородюк был тренером сборной России с 2002 по 2012 год. В 2013-м специалист занял пост спортивного директора «Торпедо», а в 2014-м, став главным тренером команды, вывел «Торпедо» в Российскую Премьер-Лигу. В конце 2015 года Бородюк возглавил «Кайрат». Последним местом работы специалиста была сборная Казахстана (2016–2018).