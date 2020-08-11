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«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» со счётом 0:2 проиграл московскому «Локомотиву». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Владимир Миневич (Смоленск).

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, ему ассистировал Дмитрий Рыбчинский. В середине тайма преимущество московского клуба увеличил Дмитрий Баринов с передачи Рыбчинского. В перерыве с тренерской скамейки был удалён главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. На 65-й минуте красную карточку получил игрок «Рубина» Силвие Бегич.

Во 2-м туре «Локомотив» дома встретится с «Краснодаром», «Рубин» на своём поле примет «Урал». Матчи состоятся 15 августа.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
11 августа 2020, вторник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Миранчук – 2'   0:2 Баринов – 26'
Удаления: Бегич – 65' / нет
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