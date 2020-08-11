Федун – о слухах об уходе Тедеско: это попытка изменить вектор общественного внимания

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Крайне неприятно, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», — приводит слова Федуна ТАСС.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Встреча закончилась скандалом из-за спорных пенальти в ворота москвичей. Во 2-м туре красно-белые встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.