Федун – о слухах об уходе Тедеско: это попытка изменить вектор общественного внимания
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун опроверг информацию о возможной отставке главного тренера команды Доменико Тедеско.
«Крайне неприятно, что с целью отвлечения внимания от проблемы начали распространять информацию, что мы якобы недовольны работой тренера. Это является, мягко говоря, чушью и нечистоплотной попыткой изменить вектор общественного внимания с реальных проблем нашего футбола», — приводит слова Федуна ТАСС.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Встреча закончилась скандалом из-за спорных пенальти в ворота москвичей. Во 2-м туре красно-белые встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.
Федун — об объяснениях арбитров по их работе в матче с «Сочи»: абсолютно не удовлетворён
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