Слуцкий: арбитр не назначил очевидный пенальти. Это предвзятость или низкая квалификация?

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2). Напомним, специалист был удалён в перерыве встречи.

«Я давал уже ранее интервью, привлек внимание к вопросу судейства. Перед сезоном мы направили письмо, просили прислать арбитра и объяснить работу VAR. Вот вчера, после матча «Спартак» — «Сочи», арбитры стали впервые объясняться. В нашем матче арбитр не назначил очевидный пенальти. Что это, предвзятость или низкая квалификация судей? Они нас считают идиотами, но люди не в курсе, как работает VAR», — приводит слова Слуцкого сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив» занял второе место в Российской Премьер-Лиге. «Рубин» занял 10-е место.