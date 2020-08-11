«Рубин» назвал арбитра Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Пресс-служба казанского «Рубина» назвала арбитра Сергея Иванова лучшим игроком матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2).
«Лучший игрок матча «Рубин» — «Локомотив», — говорится в «твиттере» «Рубина».
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».
По словам арбитра Игоря Федотова, Иванов должен был назначить пенальти в ворота московского «Локомотива» после контакта форварда казанцев Ивана Игнатьева с вратарём «железнодорожников» Маринато Гильерме. Кроме того, Иванов в перерыве матча удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, а во втором тайме — защитника казанского клуба Сильвие Бегича.
Во 2-м туре «Локомотив» дома встретится с «Краснодаром», «Рубин» на своём поле примет «Урал». Матчи состоятся 15 августа.
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