«Рубин» назвал арбитра Иванова лучшим игроком матча с «Локомотивом»

Пресс-служба казанского «Рубина» назвала арбитра Сергея Иванова лучшим игроком матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2).

«Лучший игрок матча «Рубин» — «Локомотив», — говорится в «твиттере» «Рубина».

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».

По словам арбитра Игоря Федотова, Иванов должен был назначить пенальти в ворота московского «Локомотива» после контакта форварда казанцев Ивана Игнатьева с вратарём «железнодорожников» Маринато Гильерме. Кроме того, Иванов в перерыве матча удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, а во втором тайме — защитника казанского клуба Сильвие Бегича.

Во 2-м туре «Локомотив» дома встретится с «Краснодаром», «Рубин» на своём поле примет «Урал». Матчи состоятся 15 августа.