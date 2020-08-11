Газизов встретится с Аверьяновым для обсуждения его возможной работы в селекции «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов собирается встретиться с бывшим скаутом московского клуба Александром Аверьяновым, чтобы обсудить его возможную работу в селекции клуба.

При этом, по обновлённой информации, в московский клуб всё же придёт ещё один человек на пост спортивного директора, а Нариман Акавов сконцентрируется на селекционной работе.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Встреча закончилась скандалом из-за спорных пенальти в ворота москвичей. Во 2-м туре красно-белые встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:00 мск.